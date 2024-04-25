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Сегодня, 17:42

Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом России

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Знаменитый советский футболист Евгений Ловчев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ. После 25 туров в турнирной таблице чемпионата лидирует «Зенит» (50 очков), на втором месте идет «Краснодар» (49 баллов).

«Интрига в РПЛ ожила. Мы же видим, что сначала лидирует «Краснодар», потом совершает осечку и на первом месте уже «Зенит», — приводит Sport24 слова Ловчева. — Потом наоборот — и появляется интрига. Это и хорошо. У меня нет ощущения, что чемпионат проигрывается. Всегда так бывает. Сейчас «Зенит» укомплектован лучше, а еще он пять лет выигрывает чемпионат. Они сейчас сильнее других, хоть иногда бывает, что не настраиваются на кого-то. «Зенит» сам себе проигрывает. Другие команды тоже теряют очки, но они делают это крайне мало».

Эксперт заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита».

«У меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата, потому что все остальные... В «Спартаке» — бардак. ЦСКА — недоукомплектован. «Локомотив» ни шатко, ни валко: то сверкнет, то опять... Дзюба сдал, но от возраста никуда не денешься. И так со всеми командами. «Зенит» сильнее. Он только сам может что-то потерять», — подчеркнул Ловчев.

Источник: sport24.ru
Евгений Ловчев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
8
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

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Зенит

 16
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Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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 20 1 8
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