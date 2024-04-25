Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом России

Знаменитый советский футболист Евгений Ловчев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ. После 25 туров в турнирной таблице чемпионата лидирует «Зенит» (50 очков), на втором месте идет «Краснодар» (49 баллов).

«Интрига в РПЛ ожила. Мы же видим, что сначала лидирует «Краснодар», потом совершает осечку и на первом месте уже «Зенит», — приводит Sport24 слова Ловчева. — Потом наоборот — и появляется интрига. Это и хорошо. У меня нет ощущения, что чемпионат проигрывается. Всегда так бывает. Сейчас «Зенит» укомплектован лучше, а еще он пять лет выигрывает чемпионат. Они сейчас сильнее других, хоть иногда бывает, что не настраиваются на кого-то. «Зенит» сам себе проигрывает. Другие команды тоже теряют очки, но они делают это крайне мало».

Эксперт заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита».

«У меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата, потому что все остальные... В «Спартаке» — бардак. ЦСКА — недоукомплектован. «Локомотив» ни шатко, ни валко: то сверкнет, то опять... Дзюба сдал, но от возраста никуда не денешься. И так со всеми командами. «Зенит» сильнее. Он только сам может что-то потерять», — подчеркнул Ловчев.