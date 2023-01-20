«Локомотив» запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро за Баринова

«Локомотив» готов продать полузащитника команды Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» за 5 миллионов евро и запросил эту сумму у стамбульского клуба, сообщает Sport24.

По информации источника, «Бешикташ» не намерен платить такие деньги за футболиста. В данный момент переговоры по трансферу хавбека приостановлены.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.