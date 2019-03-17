"Локомотив" уступил "Краснодару" в матче молодежных команд

"Краснодар" на выезде обыграл "Локомотив" (3:1) в матче 20-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей Сергей Петерсон и Руслан Рзаев, который сделал дубль. У хозяев забил Максим Турищев

"Краснодар" набрал 39 очков и занимает второе место. У "Локо" 36 очков и пятая позиция. В следующем туре "Краснодар" примет "Анжи", а "Локомотив" в гостях сыграет с "Динамо".

Молодежное первенство России

20-й тур

"Локомотив - мол." (Москва) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:3 (1:1)

Голы: Рзаев, 3 (0:1). Турищев, 5 (1:1). Рзаев, 61 (1:2). Петерсон, 69 (1:3).

Судья: Пустовойтова (Москва).

17 марта. Москва. Стадион "Сапсан Арена".