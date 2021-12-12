«Локомотив» — «Уфа»: стартовые составы
Тренерские штабы «Локомотива» и «Уфы» огласили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра пройдет 12 декабря в Москве.
Начало встречи — в 19.00.
«Локомотива»: Худяков, Ненахов, Баринов, Пабло, Рыбус, Марадишвили, Бабкин, Рыбчинский, Зинович, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Черный, Тикнизян, Бека Бека, Борисенко, Лисакович.
«Уфа»: Беленов, Милетич, Плиев, Ботака, Никитин, Журавлев, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Алиев, Агаларов.
Запасные: Кухнецов, Сухов, Йокич, Саплинов, Ахатов, Голубев.
«Локомотив» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» идет на 15-м месте (16 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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