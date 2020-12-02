«Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче молодежного первенства — 3:0.

У железнодорожников дублем отличился нападающий Матвей Першин, еще один мяч забил защитник Иван Шмаков.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице своей группы с 29 очками. «Уфа» идет на шестом месте с 12 очками.

В параллельной встрече «Химки» обыграли «Академию им. Коноплева» — 1:0.

Молодежные команды

12-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (1:0)

Голы: Першин, 18 (1:0). Першин, 60 (2:0). Шмаков, 74 (3:0).

Удаление: Михайлов (Уфа — мол.), 65.

Судья: Танашев (Нальчик).

2 декабря. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Химки — мол.» (Химки) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:0 (1:0)

Гол: Калин, 8.

Судья: Маюн (Челябинск).

2 декабря. Химки. Стадион «Новые Химки».