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«Локомотив» трогательно попрощался с Миранчуком. Ретроспективное видео

12:29
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«Локомотив» выпустил прощальное видео, посвященное Алексею Миранчуку. Накануне было официально объявлено о переходе полузащитника в «Аталанту».

Алексей Миранчук начал в «Локо» профессиональную карьеру в 2013 году и до трансфера в «Аталанту» не покидал клуб.

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