«Локомотив» трогательно попрощался с Миранчуком. Ретроспективное видео
12:29
«Локомотив» выпустил прощальное видео, посвященное Алексею Миранчуку. Накануне было официально объявлено о переходе полузащитника в «Аталанту».
Алексей Миранчук начал в «Локо» профессиональную карьеру в 2013 году и до трансфера в «Аталанту» не покидал клуб.
«В 15 лет я впервые надел футболку «Локомотива» ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2020
Ретроспектива карьеры Лёши Миранчука — в видео от #LOKO TV pic.twitter.com/LAg8mAsOjD
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