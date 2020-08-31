«Локомотив» трогательно попрощался с Миранчуком. Ретроспективное видео

«Локомотив» выпустил прощальное видео, посвященное Алексею Миранчуку. Накануне было официально объявлено о переходе полузащитника в «Аталанту».

Алексей Миранчук начал в «Локо» профессиональную карьеру в 2013 году и до трансфера в «Аталанту» не покидал клуб.