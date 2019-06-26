"Локомотив" тепло встретил Гильерме. Видео

"Локомотив" в своем официальном Твиттере разместил видео о подготовке команды к победному товарищескому матчу с "Аустрией" (3:1).

Ролик посвящен возвращению в команду игроков сборных, в числе которых вратарь Гильерме и полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, которые наблюдали за матчем с игрой с трибуны. Всех вернувшихся команда встретила тепло, не обойдясь без шуток.

По информации "СЭ", Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту. Действующее соглашение 33-летнего футболиста с "железнодорожниками" закончится в декабре, интерес к голкиперу проявляет "Спартак".