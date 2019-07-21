15:31 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Тамбов": стартовые составы

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Стали известны составы матча 2-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Тамбовом".

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Мухаммед, Аппаев, Костюков.

 

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