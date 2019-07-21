"Локомотив" - "Тамбов": стартовые составы

Стали известны составы матча 2-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Тамбовом".
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Мухаммед, Аппаев, Костюков.
Владислав Игнатьев и Лопес Эдер – в стартовом составе на #ЛокоТамбов!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 21, 2019
Вперёд, #СамыйЛучшийКоллектив! pic.twitter.com/npxgKmnQfl
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