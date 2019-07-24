"Локомотив" сообщил о трагедии в семье воспитанника академии. Его семья попала в страшное ДТП

Семья воспитанника Академии "Локомотива" 2005 года рождения Даниила Секача попала в автокатастрофу, информирует пресс-служба клуба.

ДТП произошло на трассе около города Кисловодск. В машину, в которой находились родители футболиста, он сам и его младшая сестра Яна, врезался автомобиль БМВ, выехавший на встречную полосу. Родители молодого футболиста и его младшая сестра попали в реанимацию.

В настоящий момент состояние родителей Секача улучшилось, но они остаются в стационаре и им предстоит длительное лечение. Сестра Яна переведена из Кисловодской больницы в краевую детскую больницу, где ставропольские врачи борются за ее жизнь. У всех пострадавших множественные переломы, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения. Сам Даниил получил травмы лицевого отдела черепа и сейчас находится в Москве – в ближайшее время ему предстоит перенести операцию.

– ФК "Локомотив" оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации.Также ФК "Локомотив" надеется, что расследование данного происшествия будет объективным, и виновник происшествия понесет наказание в рамках действующего законодательства, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.