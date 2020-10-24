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«Локомотив» — «Ротор»: почему отменен гол железнодорожников?

24 октября 2020, 22:48
Момент матча &quot;Локомотив&quot; - &quot;Ротор&quot;. Момент матча &quot;Локомотив&quot; - &quot;Ротор&quot;.
Момент матча &quot;Локомотив&quot; - &quot;Ротор&quot;.
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На 90-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» (1:2) хозяева поля сравняли счет — гол забил Гжегож Крыховяк. Однако на 93-й минуте он был отменен — когда арбитр Сергей Иванов посмотрел видеозапись голевой атаки железнодорожников и оценил действия Зе Луиша.

Тот оказался на траектории полета мяча и мешал вратарю гостей Йосипу Чондричу. При этом в момент удара Крыховяка нападающий находился за линией офсайда. Иванов взятие ворот не засчитал, зафиксировал положение «вне игры» и назначил свободный удар. (Александр Бобров)

Локомотив — Ротор

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vs
4
Офсайд




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