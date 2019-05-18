"Локомотив" проиграл "Уралу" в первенстве молодежных команд

В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Урал" дома обыграл "Локомотив" со счетом 3:1. В другом матче "Енисей" и "Динамо" сыграли вничью – 1:1.

Молодежные команды

29-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (3:1)

Голы: Титков, 5 (0:1). Данцев, 12 (1:1). Галимов, 14 (2:1). Татаринов, 38 (3:1).

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

18 мая. Сысерть. Стадион "Бажовия".

"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Демьянов, 57 (0:1). Шалоников, 76 (1:1).

Судья: Сединкин (Омск).

18 мая. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".