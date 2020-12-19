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«Локомотив» продлил контракт с Рыбусом

13:10
Мачей Рыбус. Фото ФК "Локомотив"
Мачей Рыбус. Фото ФК "Локомотив"
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«Локомотив» продлил контракт с защитником Мачеем Рыбусом, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Клуб активировал опцию продления соглашения с 31-летним поляком до конца сезона-2021/22.

Рыбус выступает за «Локомотив» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 24 матча за команду и не отличился результативными действиями.

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