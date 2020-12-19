«Локомотив» продлил контракт с Рыбусом
13:10
«Локомотив» продлил контракт с защитником Мачеем Рыбусом, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Клуб активировал опцию продления соглашения с 31-летним поляком до конца сезона-2021/22.
Мацей Рыбус остается в «Локомотиве» до 2022 года!— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 19, 2020
Контракт @maciej31rybus автоматически продлен до конца сезона 2021/22.
Рыбус выступает за «Локомотив» с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 24 матча за команду и не отличился результативными действиями.
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