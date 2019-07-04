13:06 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" представил третий комплект формы на сезон. Он - в графитовом цвете

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Официальный Twitter "Локомотива" опубликовал фотографии третьего комплекта формы на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России и занял второе место в чемпионате.

 

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