"Локомотив" представил третий комплект формы на сезон. Он - в графитовом цвете

Официальный Twitter "Локомотива" опубликовал фотографии третьего комплекта формы на сезон-2019/20.

Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России и занял второе место в чемпионате.

🔥 Представляем третий комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20!



🚄 Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.#UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/Q2uJUaTWQ1 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 июля 2019 г.

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