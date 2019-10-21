«Локомотив» поздравил Заура Хапова с днем рождения

21 октября исполняется 55 лет тренеру вратарей «Локомотива» Зауру Хапову.

— Мы поздравляем Заура Залимовича с днем рождения! Желаем успехов в тренерской работе и повседневной жизни. Всегда оставайтесь таким же добрым и позитивным, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Большую часть игровой карьеры Хапов провел во владикавказской «Алании» и московском «Локомотиве». В составе «Алании» Хапов, будучи основным вратарем команды, в 1995 году завоевал золотые медали чемпионата России. Во Владикавказе голкипер отыграл более 200 матчей, после чего перебрался в «Локомотив», где с 2000 по 2005 годы выиграл вместе с командой первые чемпионские титулы «железнодорожников» в российской истории.

После окончания карьеры Хапов работал тренером вратарей в «Локо» с 2005 по 2010 год с перерывом на сезон в пермском «Амкаре». С 2012 года по июнь 2016 — занимался подготовкой вратарей в махачкалинском «Анжи».

21 октября исполняется 55 лет тренеру вратарей «Локомотива» Зауру Хапову ? https://t.co/GyhAvqOE8e pic.twitter.com/dK9zuFKcDr — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2019

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