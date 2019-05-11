"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года. Семин работал в Локомотиве 1986 по 2005 год, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время. Под его руководством клуб превратился в одного из флагманов российского футбола.

​– Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и ленты тТвиттера. Его харизма восхищает журналистов, – говорится в сообщении. – Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к "Локомотиву" является примером для многих поколений. С днем рождения, дорогой Юрий Палыч!