«Локомотив» поздравил Игнатьева с 33-летием
09:21
«Локомотив» поздравил c днем рождения защитника команды Владислава Игнатьева. Сегодня ему исполнилось 33 года.
— Сегодня Владу Игнатьеву исполняется 33 года! Поздравляем!, — говорится в сообщении официального Twitter клуба.
Сегодня Владу Игнатьеву исполняется 33 года! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 20, 2020
Поздравляем! ???#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/nuZ1fT8O1N
В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Локо» и забил один мяч при трех голевых передачах.
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