«Локомотив» пошутил про интерес к нападающему Линкольну
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«Локомотив» в Twitter отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Фламенго» Линкольну. Сообщалось, что игроком интересовался «Ювентус», но клуб отказался продавать его за 15 миллионов евро. Также им интересовались «Сассуоло» и «Ред Булл Брагантино».
— Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе, — подписано фото с автомобилем.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4v pic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020
Контракт игрока рассчитан до 2023 года. Сумма отступных для иностранных клубов, прописанная в соглашении, составляет 45 миллионов евро. Линкольн провел 40 матчей за «Фламенго» и забил пять мячей.