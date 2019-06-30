"Локомотив" попрощался с Касаевым

"Локомотив" в официальном Твиттере попрощался с полузащитником Аланом Касаевым. Хавбек принадлежал "Локо" с 2014 по 2019 год, последний сезон он провел в аренде в "Балтике" и "Сочи". Этим летом он подписал контракт с "Авангардом".
"Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за "Локо", твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!" – говорится в сообщении "Локомотива".
Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
🤙🏻Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи! pic.twitter.com/z2WfDpkVxF
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