"Локомотив" попрощался с Касаевым

"Локомотив" в официальном Твиттере попрощался с полузащитником Аланом Касаевым. Хавбек принадлежал "Локо" с 2014 по 2019 год, последний сезон он провел в аренде в "Балтике" и "Сочи". Этим летом он подписал контракт с "Авангардом".

"Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за "Локо", твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!" – говорится в сообщении "Локомотива".