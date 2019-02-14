"Локомотив" получит от РЖД 4,6 миллиарда рублей в 2019 году

РЖД в 2019 году выделит "Локомотиву" 4,6 миллиарда рублей, сообщил в беседе с ТАСС заместитель генерального директора компании Анатолий Мещеряков.

- РЖД выделили клубу в этом году 4,6 млрд рублей без НДС, - сказал Мещеряков ТАСС. - Этот бюджет у нас уже на протяжении нескольких лет, и можно предположить, что в следующем году цифры будут примерно на этом же уровне.

Перед возобновлением чемпионата России "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Юрия Семина набрала 28 очков в 17 матчах. Весеннюю часть чемпионата она начнет 2 марта домашней игрой с "Крыльями Советов". Помимо этого, 6-го числа ей предстоит выездная игра 1/4 Кубка России с "Рубином".