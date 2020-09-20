«Локомотив» подписывает Манджукича. Экс-глава клуба Геркус вспомнил пример Фарфана

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о переходе нападающего Марио Манджукича в московскую команду и сравнил его с трансфером Джефферсона Фарфана.

— Марио 34 года. И он уже год как не в «Ювентусе». Это основные доводы скептиков этого трансфера, — написал у себя в Telegram-канале Геркус. — В 34 года в современном футболе еще вполне играют. С нынешними технологиями восстановления, уровнем медицины и физиотерапии, при условии предельной концентрации самого атлета на этих процедурах, можно продлевать свое долголетие и дольше. Тому есть прекрасные примеры в лице ровесников Марио: Джеко из «Ромы» и Фалькао из «Галатасарая». На сезон еще их возможно хватит.

Но риск все равно растет. Растет риск травм, восстановление после них все тяжелее. А адаптация к нагрузкам после такой длительной паузы — Марио не играл полгода — сродни восстановлению после травмы.

Теперь возьмем хрестоматийный пример Джефферсона Фарфана. Джефф прибыл в расположение «Локо» в конце января 2017. По похожей, но конечно, не такой крутой траектории. После «Шальке» он получил свой «пенсионерский» контракт в «Аль-Джазире» на 10 млн в год и был уверен, что обеспечил свое будущее. После классических на Востоке задержек выплат зарплаты, а потом и прекращения, он был в тяжелых раздумьях по поводу того, как правильно распорядиться последними годами карьеры. Наше предложение не то, чтобы его сильно соблазнило, но выглядело приемлемым для его личной цели — вернуться в сборную и сыграть на Чемпионате мира, который, по счастью, проходил у нас в стране.

Перерыв в играх был и у Джеффа. Правда не такой длинный — три месяца, да и Джефф был помоложе, ему было 32 на момент перехода. Существенным было его стремление сказать в футболе последнее слово. Нереализованные амбиции. Незакрытые гештальты. Он так и не стал чемпионом в Германии и мечтал испытать это чувство. Ну и вести сборную на чемпионат мира. Дополнительной удачей стали партнеры по команде: Миранчуки, Денисов, Фернандеш. Но это другая история. Возвращаемся к нашему герою.

Что испытывает Марио, разговаривая с нынешним «Локомотивом», каких вызовов ищет, чего ждет — мы не знаем и ответить на эти вопросы сможет только время. Классный ли это игрок? Безусловно. Получится ли у него? Никто не знает. Очевидно одно. Манджукич сейчас очень внимательно смотрит на клуб и ближайшие выступления могут повлиять на его окончательное решение о переходе.