«Локомотив» поборется с «Вольфсбургом» за форварда из Колумбии

«Локомотив» интересуется нападающим «Америки де Кали» Дуваном Вергарой, сообщает FutbolRed.

По информации источника, железнодорожники уже сделали предложение по 23-летнему колумбийцу. Сообщается, что на игрока также претендует «Вольфсбург», который готов заплатить за него 5,5 миллиона евро, однако «Америка де Кали» хочет получить за форварда 7 миллионов евро. «Локомотив» готов сделать соответствующее требованиям колумбийцев предложение, однако руководство клуба, за который выступает Вергара, рассчитывает продать его в команду из более сильного чемпионата, чем российский, чтобы заработать на последующих переходах футболиста.

В 2020 году Вергара принял участие в 8 матчах за «Америку де Кали», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда в 1,1 миллиона евро.