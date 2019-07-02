"Локомотив" ответил на открытое письмо болельщиков

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на открытое письмо болельщиков команды. 1 июля фанаты обратились с письмом к главе совета директоров Анатолию Мещерякову, предъявив ряд претензий руководству клуба, включая Кикнадзе и коммерческого директора Марата Фаттахова.

"1. Не приемлю анонимного общения, ни письменного, ни устного, поэтому приглашал представителей активных болельщиков на встречу еще 27 марта. Однако на нее никто не пришел, хотя предварительное подтверждение готовности ко встрече со стороны актива были. В любом случае, я за то, чтобы все болельщики Клуба видели, кто конкретно выступает от их лица и насколько эти люди имеют на это право. На 9 июля мы планируем встречу со всеми болельщиками "Локомотива".

2. Несмотря на то, что у меня не было личной встречи с представителями актива, общение с болельщиками на постоянной основе велось и ведется через клубную структуру – дирекцию по работе с болельщиками. Только за вторую часть прошлого сезона сотрудниками дирекции оказывалась всесторонняя поддержка в организации перфомансов на матчах с "Крыльями Советов", "Краснодаром", ЦСКА и "Уфой"; предоставлении 6000 футболок болельщикам Южной трибуны на матче с ЦСКА; организации выезда болельщиков на гостевые матчи в Казань, Ростов и Тулу, в кратчайшие сроки были организованы билеты на поезда для немосковских болельщиков, а также самолетный и автобусный туры на финальный матч Кубка России в Самару.

3. Еще до начала финального матча за Кубок России Клубом был предпринят ряд мер для предотвращения той ситуации, которая сложилась с проносом средств поддержки на трибуны стадиона в Самаре. В известность о происходящем были поставлены ответственные сотрудники РФС. Однако, несмотря на усилия со стороны Клуба и РФС, позиция местной полиции осталась неизменной – значительная часть баннеров к проносу была запрещена. После матча Клуб обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации. Считаю, что есть два подхода в подобной работе – можно работать на публику, громогласно заявляя претензии, а можно тщательно и кропотливо работать, чтобы добиться результата. Мы выбрали второй вариант и все это время работали с РФС в полном контакте, в понимании, что необходимо не только зафиксировать допущенные организационные просчеты, но и предотвратить их на будущее, чтобы в дальнейшем они не омрачали проведение футбольных матчей. Я благодарен руководителям РФС, которые выступили с соответствующим заявлением именно сейчас, когда предпринимаются попытки разогреть ситуацию вокруг матча в Самаре. Не могу не сказать, что в ходе расследования были установлены факты, свидетельствующие о том, что планируемые со стороны отдельных групп фанатов действия выглядели далеко не безупречно.

4. Работа с болельщиками – основной приоритет в работе всех сотрудников Клуба. На мой взгляд, в своем интервью коммерческий директор Клуба Марат Фаттахов, который 22 года работает в "Локомотиве" и беззаветно верен красно-зеленым цветам, максимально подробно объяснил вектор развития клубной абонементной программы. Марат – ведущий разработчик всех билетных программ "Локомотива" последних лет, и они всегда были сбалансированы в интересах и Клуба, и болельщиков. Как вы помните, в прошлом году Клуб установил рекордные показатели по продаже абонементов, выручке по всей билетной программе и средней посещаемости матчей "Локомотива" в чемпионате России. И в этом году темпы продаж абонементов подтверждают, что расчет правильный – на сегодняшний день Клуб реализовал почти на 20% абонементов больше, чем за тот же период прошлого года.

5. Сотрудники Клуба, Совет директоров и тренерский штаб работают исключительно во благо Клуба. Ситуация, при которой часть болельщиков считает возможным общение с Клубом посредством ультиматумов, печальна и, на мой взгляд, неконструктивна. У нас была очень непростая вторая часть прошлого сезона, но в итоге Клуб завоевал Кубок России и право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. По окончании первенства пришло время оценить, что было сделано правильно, а что нет, каким мы видим "Локомотив" в ближайшем будущем, что нужно сделать, чтобы стабильно добиваться высоких результатов, какой должна быть финансовая модель существования Клуба и т.д. Я никогда не уклоняюсь от прямых вопросов, но считаю, что во многом ответственность руководителя топ-клуба, коим является "Локомотив", заключается именно в том, чтобы давать ответы и делиться информацией только тогда, когда это принесет очевидную пользу Клубу. Надеюсь, что многие вопросы мы с вами откровенно обсудим 9 июля на традиционной встрече перед началом нового сезона. До встречи на "РЖД Арене"!" – говорится в ответе Кикнадзе.