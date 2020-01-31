«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре
16:24
«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер». На турнире в Катаре также примут участие «Спартак», «Ростов» и «Партизан».
Состав «Локомотива»: Гилерме, Медведев, Коченков, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Чорлука, Рыбчинский, Макгеев, М.Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Тугарев, Ан. Миранчук, Ал.Миранчук, Жоау Мариу, Эдер, Фарфан.
А вот и наш состав на #КубокПариматчПремьер ? #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/mPZWcRHXzF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020
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