«Локомотив» обыграл «Волеренгу»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Волеренгу» со счетом 2:0. Голы забили Эдер и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

«Волеренга» — «Локомотив» — 0:2 (0:2)

Голы: Эдер, 3 (0:1). Жемалетдинов, 42 (0:2).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Мурило, 58), Кверквелия, Хеведес (Рыбус, 66), Игнатьев (Жемалетдинов, 70. Рыбчинский, 46), Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Эдер.

Предупреждение: Крыховяк, 37.

18 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».