«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче молодежных команд

В матче 17-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на выезде выиграл у «Тамбова» (3:1).

В составе гостей забивали Артур Черный и Михаил Агеев (дважды). У хозяев отличился Кирилл Большаков.

«Локо» набрал 30 очков и на данный момент занимает второе место. У «Тамбова» 27 очков и седьмая позиция.

Молодежные команды

17-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:3 (0:2)

Голы: Черный, 14 (0:1). Агеев, 16 (0:2). Большаков, 61 (1:2). Агеев, 90 (1:3).

Судья: Родионов (Чехов).

21 ноября. Тамбов. Стадион «Локомотив».