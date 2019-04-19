"Локомотив" обыграл ЦСКА в молодежном первенстве

"Локомотив" забил два безответных мяча ЦСКА в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против.

В составе железнодорожников отличились полузащитник Николай Титков и форвард Тимур Сулейманов.

"Локомотив" набрал 43 очка и поднялся на 6-е месте в турнирной таблице. Армейцы с 58 баллами продолжают лидировать в чемпионате.

Молодежные команды

24-й тур

"Локомотив – мол." (Москва) – "ЦСКА – мол." (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Титков, 26 (1:0). Сулейманов, 47 (2:0).

Судья: Харин (Вологда).

19 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".