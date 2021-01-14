«Локомотив» объявил состав команды на зимний сбор в Марбелье

Пресс-служба «Локомотива» объявила состав команды на зимний сбор в Марбелье.

На сбор в Испании прилетели 32 футболиста.

Вратари: Гилерме, Антон Коченков, Андрей Савин, Даниил Худяков.

Защитники: Ведран Чорлука, Мурило, Артур Черный, Мачей Рыбус, Виталий Лысцов, Дмитрий Живоглядов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Слободан Райкович.

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов, Максим Мухин, Илья Петухов, Илья Берковский, Николай Титков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Никита Иосифов.

Нападающие: Франсуа Камано, Эдер, Федор Смолов, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Михаил Агеев.

Сбор «Локомотива» в Марбелье пройдет с 14 января по 15 февраля.