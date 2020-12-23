«Локомотив» объявил о назначении нового гендиректора вместо Кикнадзе
«Локомотив» объявил о новом составе совета директоров клуба. Его председателем назначен Александр Плутник. В состав совета вошли бывший нападающий «Локо» и сборной России Дмитрий Булыкин, экс-президент клуба Валерий Филатов, а также Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев и Виктор Шендрик.
Новым гендиректором клуба назначен Владимир Леонченко, который с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя совета профсоюза футболистов и тренеров.
Ранее должность гендиректора «Локо» занимал Василий Кикнадзе, совет директоров возглавлял Анатолий Мещеряков.
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