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«Локомотив» объявил о назначении нового гендиректора вместо Кикнадзе

Эмблема «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Эмблема «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» объявил о новом составе совета директоров клуба. Его председателем назначен Александр Плутник. В состав совета вошли бывший нападающий «Локо» и сборной России Дмитрий Булыкин, экс-президент клуба Валерий Филатов, а также Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев и Виктор Шендрик.

Новым гендиректором клуба назначен Владимир Леонченко, который с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя совета профсоюза футболистов и тренеров.

Ранее должность гендиректора «Локо» занимал Василий Кикнадзе, совет директоров возглавлял Анатолий Мещеряков.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23355

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