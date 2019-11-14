«Локомотив» не принял решения о временном стадионе

«Локомотив» рассматривает несколько вариантов временного стадиона, на котором клуб будет проводить домашние матчи во время реконструкции «РЖД-Арены». Об этом сообщил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо. «РЖД-Арена» вмещает 27 320 зрителей.

— Сейчас клуб занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона, — цитирует ТАСС Брейдо. — Пока нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке, но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

Никаких официальных договоренностей ни с «Лужниками», ни с другими стадионами на данный момент у «Локомотива» нет.