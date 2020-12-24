Николич сохранит пост главного тренера «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что главный тренер железнодорожников Марко Николич останется на своей должности.

«Сейчас у всех команд, включая основную, отпуск. Самое главное — футболистам набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, действующий контракт с главным тренером есть. Он тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона», — сказал Леонченко в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Ранее «Локомотив» объявил о новом составе совета директоров клуба. Его председателем назначен Александр Плутник. В состав совета вошли бывший нападающий «Локо» и сборной России Дмитрий Булыкин, экс-президент клуба Валерий Филатов, а также Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев и Виктор Шендрик.

Новым гендиректором клуба назначен Владимир Леонченко, который с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя совета профсоюза футболистов и тренеров.