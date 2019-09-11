«Локомотив» не будет сносить стадион в Черкизове

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что речи о сносе стадиона «красно-зеленых» в Черкизове не идет. Клуб обсуждает идею реконструкции арены, на которой проводит домашние матчи.

— Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона, — цитирует Кикнадзе РИА «Новости». — Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион — лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 27084 человека.

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