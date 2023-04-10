«Локомотив» не будет продлевать контракт с защитником Живоглядовым

По информации «СЭ», «Локомотив» не планирует продлевать контракт с защитником Дмитрием Живоглядовым. Текущее соглашение игрока с клубом истекает летом нынешнего года.

Живоглядов перешел в «Локомотив» из «Уфы» летом 2019 года. В составе железнодорожников 28-летний защитник стал серебряным призером чемпионата России (2019/20), бронзовым призером чемпионата страны (2020/21), обладателем Кубка России (2020/21) и обладателем Суперкубка страны (2019).

В сезоне-2022/23 Живоглядов провел за команду 21 матч во всех турнирах и сделал 5 результативных передач.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.