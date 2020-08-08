«Локомотив» навсегда останется в моем сердце". Фарфан попрощался с командой

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан попрощался с командой. 35-летний перуанец покидает команду по окончании сезона, у игрока закончился контракт.

— Единственные слова — слова благодарности команде, руководству, всем людям, которые меня встретили здесь, — сказал на встрече с болельщиками «Локомотива» Фарфан. — Это были незабываемые 3,5 года. Желаю команде только успеха, «Локомотив» навсегда останется в моем сердце. Это были прекрасные 3,5 года, меня здесь буквально заковали в броню. Я здесь повзрослел, закалился. Это время никто не сможет стереть из моей памяти. Ближайшие планы? Сложно загадывать, пока не знаю, что готовит мне будущее. Самое главное — пожелать удачи моим друзьям из «Локомотива».

Фарфан выступал за «Локомотив» с зимы 2017 года, на его счету 25 голов и 12 результативных передач в 69 матчах за железнодорожников. (Иван Торопцев)