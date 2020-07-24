«Локомотив» напомнил «Спартаку» про 1:18 в Лиге чемпионов

«Локомотив» в Twitter продолжил переписку со «Спартаком», вспомнив антирекорд красно-белых в Лиге чемпионов.

Ранее «Спартак» предположил, что пресс-служба «Локомотива» использовала не тот пароль, из-за чего в Twitter «железнодорожников» не появлялись записи с 15 июля.

— Нет, просто у нас были всем известные и легко угадываемые логин и пароль, — говорится в сообщении «Локо».

Номер +7-495-02-03-1-18 и пароль «RecordNaVseVremena» отсылает к антирекорду «Спартака» в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03, когда красно-белые закончили выступление в групповом раунде с разницей забитых и пропущенных голов 1-18.