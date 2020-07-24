«Локомотив» напомнил «Спартаку» про 1:18 в Лиге чемпионов
«Локомотив» в Twitter продолжил переписку со «Спартаком», вспомнив антирекорд красно-белых в Лиге чемпионов.
Ранее «Спартак» предположил, что пресс-служба «Локомотива» использовала не тот пароль, из-за чего в Twitter «железнодорожников» не появлялись записи с 15 июля.
— Нет, просто у нас были всем известные и легко угадываемые логин и пароль, — говорится в сообщении «Локо».
Номер +7-495-02-03-1-18 и пароль «RecordNaVseVremena» отсылает к антирекорду «Спартака» в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03, когда красно-белые закончили выступление в групповом раунде с разницей забитых и пропущенных голов 1-18.
Нет, просто у нас были всем известные и легко угадываемые логин и пароль ?? https://t.co/p96Kn19dsR pic.twitter.com/663QNksvOS— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020