"Локомотив" нацелен на омоложение состава

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что клуб планирует продолжать омоложение состава. В конце этого сезона команду покинули 35-летние Игорь Денисов и Тарас Михалик.

– Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию "Локомотива", а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает и будущее у клуба есть. Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.

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