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«Локомотив», «Интер» и «Лестер» интересуются защитником «Олимпиакоса»

12:24
Защитник «Олимпиакоса» Костас Цимикас выигрывает борьбу за мяч у форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Фото AFP
Защитник «Олимпиакоса» Костас Цимикас выигрывает борьбу за мяч у форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Фото AFP
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«Локомотив» интересуется защитником «Олимпиакоса» Костаса Цимикаса, сообщает греческое издание Sportime.

По информации источника, помимо железнодорожников к игроку проявляет интерес ряд других европейских клубов: «Наполи», «Интер», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Лестер». Сообщается, что «Лестер» является фаворитом в борьбе за 23-летнего грека. Источник сообщает, что «Олимпиакос» готов отпустить Цимикаса за сумму в 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Цимикас провел 37 матчей за «Олимпиакос», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего грека в 3,5 миллиона евро.

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