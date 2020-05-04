«Локомотив» хочет приобрести форварда «Фламенго». Им интересовался «Ювентус»

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Линкольну. Об этом сообщает Globo Esporte.

Сообщается, что российский клуб вскоре должен сделать предложение по 19-летнему футболисту. Официального запроса пока не было, но «Фла» готов рассмотреть его, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом.

Источник указывает, что игроком интересовался «Ювентус», но клуб отказался продавать его за 15 миллионов евро. Также им интересовались «Сассуоло» и «Ред Булл Брагантино».

Контракт игрока рассчитан до 2023 года. Сумма отступных для иностранных клубов, прописанная в соглашении, составляет 45 миллионов евро. Линкольн провел 40 матчей за «Фламенго» и забил пять мячей.