«Локомотив» договорился с «Уралом» о трансфере Кузьмичева

Как стало известно «СЭ», московский «Локомотив» выкупит у «Урала» трансфер 21-летнего защитника молодежной сборной России Ивана Кузьмичева. Сумма сделки составит около 1,5 миллиона евро.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» сделал «Уралу» предложение по аренде Кузьмичева. Кроме того, сообщалось об интересе к Кузьмичеву со стороны «Спартака».

За «Урал» защитник в нынешнем сезоне провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.