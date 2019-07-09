"Локо" объявил о продлении контракта с Бариновым

Как и сообщал "СЭ", полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов продлил контракт с клубом. Соглашение с 22-летним подписано сроком на 4 года.

– Я очень счастлив и рад, что остаюсь еще на четыре года, – приводит пресс-служба клуба слова Баринова. – Это был волнительный день, я очень переживал. Но вышел, потренировался, и все прошло. Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня. Оставайтесь с нами! Мы еще пошумим в Лиге чемпионов!

– Болельщики видят в вас будущего капитана команды.

– Почему нет! Все данные для этого есть. Нужно тренироваться и работать. А дальше – выбор главного тренера.

В прошлом сезоне 22-летний Баринов провел 33 матча во всех турнирах за "Локо", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.