Лодыгин показал, как вратари отбивают удары на карантине

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин показал, как он тренируется во время карантина. 29-летний голкипер бросает мяч в специальную сетку, после чего он отскакивает в ворота.

Напомним, что чемпионат России приостановлен из-за коронавируса. Многие команды прекратили тренировки.

29-летний россиянин 18 февраля подписал контракт с «Арсеналом» на полгода. Лодыгин стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей.