Лодыгин не боится конкуренции в «Арсенале» с Нигматуллиным и Левашовым

Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин признался, что не боится конкуренции в новой команде.

— В каждой команде, где я играл, всегда была конкуренция, — цитирует пресс-служба клуба Лодыгина. — Никогда не было явного первого номера или я этого просто не чувствовал. Всегда работал только с одной целью — улучшить свою игру и принести пользу команде. Возможно, это даже неправильно думать и рассуждать, кто в команде является первым номером. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Ты должен всегда быть готов ко всему и должен работать как первый номер. Собственно, это должны делать все.

Тульский клуб подписал с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.