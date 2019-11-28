Лима: «Обязательно приду на матч «Локомотива» с «Динамо». Приходите и вы»
28 ноября 2019, 18:44
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Лима сказал, что посетит ближайший матч этих команд в чемпионате России.
— Я играл и в «Локо», и в «Динамо» (смеется), — цитирует Лиму официальный сайт «Локо». -Помню, что дерби — всегда особенные матчи! Буду болеть за «Локомотив» — обязательно приду на родной стадион. Приходите и вы!
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 1 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.
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