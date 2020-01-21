«Лето-1995. Я основной вратарь «Спартака». Нигматуллин ударился в ностальгию
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился архивным фото 1995 года. В сезонах 1995-1997 голкипер защищал цвета «Спартака».
«На фотографии мне 20 лет. Лето 1995 года. Я основной вратарь «Спартака».
Молод, по-спортивному зол, и впереди у меня еще много футбольных радостных и не очень радостных моментов. Но каждый день, проведеный в профессиональном футболе принёс сильные и непередаваемые эмоции", — подписал Нигматуллин снимок.
В сезоне-1995 Нигматуллин провел в составе «Спартака» 15 матчей в чемпионате России. Еще по 8 игр на счету Дмитрия Тяпушкина и нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
На фотографии мне 20 лет.— ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) January 21, 2020
Лето 1995 года. Я основной вратарь @fcsm_official
Молод, по спортивному зол и впереди у меня ещё много футбольных радостных и не очень радостных моментов. Но каждый день, проведеный в профессиональном футболе принёс сильные и непередаваемые эмоции. ? pic.twitter.com/ZiO8wg7yUR