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L'Equipe: Морган Сансон отклонил предложение «Зенита»

12:06
Морган Сансон. Фото AFP
Морган Сансон. Фото AFP
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«Зенит» проявлял активный интерес к полузащитнику «Марселя» Моргану Сансону, сообщает L'Equipe.

Команда из Санкт-Петербурга делала предложение 26-летнему хавбеку в минувшее межсезонье, однако тот его отклонил, так как предпочел остаться во французском клубе.

В нынешнем сезоне Сансон сыграл в составе «Марселя» 5 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 22,5 миллиона евро.

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