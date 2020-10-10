L'Equipe: Морган Сансон отклонил предложение «Зенита»
«Зенит» проявлял активный интерес к полузащитнику «Марселя» Моргану Сансону, сообщает L'Equipe.
Команда из Санкт-Петербурга делала предложение 26-летнему хавбеку в минувшее межсезонье, однако тот его отклонил, так как предпочел остаться во французском клубе.
В нынешнем сезоне Сансон сыграл в составе «Марселя» 5 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 22,5 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.