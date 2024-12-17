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Лепехин: «В этом сезоне уже не такая уверенность, что «Зенит» станет чемпионом»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне даже не выделить лучшего иностранца в составе «Зенита». Всем понятно, что проблемы с результатами пошли от лидеров, которые уже так ярко и уверенно не играют. Те, кто потерял мотивацию, побеждать не будет. «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Но если в прошлом году была уверенность в 99%, что «Зенит» станет чемпионом, то сейчас уверенность уже не такая. Хоть она и высока», — цитирует Лепехина Legalbet.

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
Бителло

Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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