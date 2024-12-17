Лепехин: «В этом сезоне уже не такая уверенность, что «Зенит» станет чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне даже не выделить лучшего иностранца в составе «Зенита». Всем понятно, что проблемы с результатами пошли от лидеров, которые уже так ярко и уверенно не играют. Те, кто потерял мотивацию, побеждать не будет. «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Но если в прошлом году была уверенность в 99%, что «Зенит» станет чемпионом, то сейчас уверенность уже не такая. Хоть она и высока», — цитирует Лепехина Legalbet.

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.