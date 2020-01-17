«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки». Дзюба отреагировал на пост Слуцкого в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем Instagram выложил коллаж, в котором игроки команды сравниваются с другими футболистами и известными личностями.

Так, например, Игорь Коновалов похож на Александра Кокорина, Кирилл Косарев на Дмитрия Тарасова, а Павел Могилевец на Юрия Дудя. Напомним, некоторое время назад было популярно приложение, которое выявляло, на какую звезду похож человек.

— Похожие на всех, и не похожие ни на кого — подписан коллаж.

Отметим, что на пост Слуцкого отреагировали некоторые футболисты. В частности, нападающему «Зенита» Артему Дзюбе он показался довольно странным.

— Леонид Викторович, не забываем пить таблетки, — написал Артем Дзюба.

— Дмитрий Тарасов, настолько скучно у вас там?, — написал Александр Кокорин.