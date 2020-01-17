РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки». Дзюба отреагировал на пост Слуцкого в Instagram

19:20
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем Instagram выложил коллаж, в котором игроки команды сравниваются с другими футболистами и известными личностями.

Так, например, Игорь Коновалов похож на Александра Кокорина, Кирилл Косарев на Дмитрия Тарасова, а Павел Могилевец на Юрия Дудя. Напомним, некоторое время назад было популярно приложение, которое выявляло, на какую звезду похож человек.

— Похожие на всех, и не похожие ни на кого — подписан коллаж.

Отметим, что на пост Слуцкого отреагировали некоторые футболисты. В частности, нападающему «Зенита» Артему Дзюбе он показался довольно странным.

—  Леонид Викторович, не забываем пить таблетки, — написал Артем Дзюба.

— Дмитрий Тарасов, настолько скучно у вас там?, — написал Александр Кокорин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир