«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки». Дзюба отреагировал на пост Слуцкого в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем Instagram выложил коллаж, в котором игроки команды сравниваются с другими футболистами и известными личностями.
Так, например, Игорь Коновалов похож на Александра Кокорина, Кирилл Косарев на Дмитрия Тарасова, а Павел Могилевец на Юрия Дудя. Напомним, некоторое время назад было популярно приложение, которое выявляло, на какую звезду похож человек.
— Похожие на всех, и не похожие ни на кого — подписан коллаж.
Отметим, что на пост Слуцкого отреагировали некоторые футболисты. В частности, нападающему «Зенита» Артему Дзюбе он показался довольно странным.
— Леонид Викторович, не забываем пить таблетки, — написал Артем Дзюба.
— Дмитрий Тарасов, настолько скучно у вас там?, — написал Александр Кокорин.