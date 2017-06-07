Леонид Слуцкий: "Я – не диссидент, который убежал и говорит, что в родной стране все плохо"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что он очень любит Россию, а переезд в Англию – чисто карьерная вещь. По словам наставника, который в ближайшее время может возглавить "Халл Сити", у него очень насыщенная жизнь, поэтому особо скучать по родине некогда.
– Я россиянин, я люблю Родину. Я – не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно, – цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА. – Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам. Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я – не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.
– Ностальгии по березкам в Англии не испытываете?
– В Англии есть и борщ, и березки, и русская баня, и все остальное. Ностальгия есть по семье, которая находится в России, по друзьям. Но похожие чувства испытывают и те, кто уехал из любого города России на заработки в Москву. Скучаешь обычно, когда у тебя есть свободное время. Мои дни в Англии проходят очень насыщенно, мне некогда особо скучать.
Cheremis57
Лёня, для меня ты пустое место, а не "лучший" тренер России по версии Гинера! Какой ты патриот, ты крыса- бегущая с тонущего корабля!! Вместо того, чтобы как "лучшему" тренеру России взять клуб, стремящийся на вылет из премьер лиги и оставить его в вышке- ты позорно сбежал за границу!!! Так что учи английский и не выставляй себя патриотом России!!!!
08:39
Антон Шипулин - гений биатлона*
В России все хорошо и замечательно, – цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА. ============================================================================================================= Ну для футболеров, конечно, все замечательно. Которые писать не умеют и "Му-му" не читали, только мяч пинать ногами - и получают за это 5 лимонов зелени бюджетных денег (вынося за скобки пару частных клубов)
01:41
Thomas_Boy_
shpasic __________ Чтобы дети не на компе в дотку резались, а физически развивались.
00:23
shpasic
зачем вкладываться в футбольную школу в нефутбольной стране?
00:20
Thomas_Boy_
Давай, Викторыч! Трепи нервы всяким разным.)))
00:15
П_о_в_а_р
Ай-ай-ай.((( Леонид Викторыч пацреот оказывается.(( Не вернись.
23:40 7 июня
Mao11
Удачи в Англии! Правильный подход.
23:35 7 июня
van der sar
Слуцкий как будто оправдывается...Перед кем, товарищ Слуцкий, бисер метать? Вы сами кузнец своего счастья,Вы заслужили работать в Англии,будем болеть за Вас.
23:20 7 июня
igogohruhru
диссидент, не диссидент... Готовься принять сборную после кубка конфедераций.
22:51 7 июня