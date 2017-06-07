Леонид Слуцкий: "Я – не диссидент, который убежал и говорит, что в родной стране все плохо"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что он очень любит Россию, а переезд в Англию – чисто карьерная вещь. По словам наставника, который в ближайшее время может возглавить "Халл Сити", у него очень насыщенная жизнь, поэтому особо скучать по родине некогда.

– Я россиянин, я люблю Родину. Я – не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно, – цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА. – Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам. Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я – не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.

– Ностальгии по березкам в Англии не испытываете?

– В Англии есть и борщ, и березки, и русская баня, и все остальное. Ностальгия есть по семье, которая находится в России, по друзьям. Но похожие чувства испытывают и те, кто уехал из любого города России на заработки в Москву. Скучаешь обычно, когда у тебя есть свободное время. Мои дни в Англии проходят очень насыщенно, мне некогда особо скучать.