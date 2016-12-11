Леонид Слуцкий: "В ЦСКА все ненавидят оскорбившего меня болельщика"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.
– Сначала тот болельщик (его фамилия Маликов, кличка Микамо. - Прим. "СЭ") упал, потом убежал с места событий, - рассказал Слуцкий. - Позиционируя себя как нереально брутальный человек, который готов со всеми биться за правоту дела. К сожалению, есть вот такие люди. Считают, что наделены властью. У него есть какой-то бизнес. Такие люди считают, что разбираются во всех сферах деятельности, могут свое мнение высказывать другим людям. Пожалуй, я извиняюсь за свои действия – но это было связано с конкретной кандидатурой именно этого человека. Он всем твердит, какие у него есть друзья в сфере футбола, кого он знает… Еще раз повторяю – все к нему относятся крайне негативно.
Вот такой отрицательный фон. Болельщик ЦСКА, которого ненавидят абсолютно все футболисты внутри команды, даже несмотря на подаренные машины! Все считают его поведение абсолютно неправомерным! Зато он сам считает себя, должно быть, Дон Кихотом. Который бился со злом в виде меня на протяжении семи лет. Но вот смог настроить против себя еще огромное количество людей внутри команды. Право считать как угодно есть у любого человека – но у меня есть право не выслушивать оскорбления в свой адрес.
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 December 2016
Гантэр
Да наплевать Леня на него. Он бы лучше чем машины покупать классного напа для ЦСКА бы приобрел
17:05
igorvasilevich
Не Слуцкий а административный ресурс решал чемпионство. Все увидели, где нет договорных матчей в лиги чемпионов, человек 5 лет позорит страну.
16:02
SVSH
Странно читать , что кто то это обсуждает- где Слуцкий ,завоевавший 3 золота , и где этот болельщик- ответ напрашивается
15:27
Конский волос
Да хрен с ним Леня.
13:45
Bache Gabrielsen
Леня, да надо было морду этому придурку начистить прямо на стадионе. Вот потеха бы была :)
12:41
_Металлург_
Судя по комментариям Маликов шибко обиделся на Слуцкого.
11:35
футбол_2018
Игроки его ненавидят, а машины в подарок берут.Браво ЦСКА!!!Двуличное Г-НО!!!
10:11
Obl2007
И вообще- не понимаю - НУ КАКОЙ ОН ВЕЛИКИЙ ????? Что он нового принес в ЦСКА ? А в сборной что он сделал, чтобы книжки про него писать ??? Стыдоба...
09:20
Obl2007
Слуцкий всегда был тряпкой ! Ему просто повезло , что он попал в хороший состав ! На этом багаже он и выплывал . Не мужик он... Да пусть простят меня армейские болелы за резкие слова ... Тренер из соседнего двора )))) Стремно ...
09:14
Константин Эдуардович
Был спонсором клуба. Выделял деньги на ДЮСШ. Подарил машину сначала Вермблюму, а потом - остальным игрокам... Что-то мне подсказывает, что если не управлять командой, то уж критиковать работу тренера этот человек ТОЧНО ИМЕЕТ ПРАВО. Зря господин Слуцкий решил сор из избы вынести- сам же дураком выглядит в результате.
07:43
saiga
Слуцкий далеко не весь ЦСКА и в памяти болельщиков армейского клуба не останется как свой тренер ибо далеко не Аркадьев, Николаев, Садырин. И легендой Центрального Спортивного Клуба Армии не будет ни в коем случае. просто прохожий в длинной и славной истории кружка Всеобуча РККА, ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО и ЦСКА.
02:58
miker65
Тренер должен на посту, а его команда на футбольном поле доказывать, кто прав. Красивой, честной и смелой Игрой в каждом матче, завоеванными международными трофеями и т.д. К сожалению ничего из перечисленного сделать Лене оказалось не под силу, и даже близко к этому он никогда не подходил. Занимал чужое место 7 лет.
02:20
spetrov
На стадионе все видели, что прав Михаил... Слуцкий как всегда по-негодяйски все перевернул через прессу. - Мнение болельщиков. Что характерно, иных про эту ситуацию не слышал.
02:04
Brother Beyond
Игроки его ненавидят, а машины в подарок берут. Неужели в ЦСКА все такие двуличные? Если Слуцкий не врёт - игроки ведут себя как дешовки. Если врёт - значит сам он такой.
01:40
spetrov
...Обращаю внимание, он тут же в интервью говорит: Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. --- Думаю, Леонид Викторович имел возможность неоднократно выяснить вопросы по-мужски, да хоть на тех же VIP-мероприятиях в клубе, если заявления (по его мнению) были хамскими, и он хотел бы сатисфакции. Но почему-то оставил это до последнего матча, причем в ситуации, когда подобного выяснения отношений никто бы заведомо не допустил.
01:33
spetrov
Когда после лондонской игры он подошел и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится... Сначала он упал, потом убежал с места событий. --- Похоже, нашего Леонида Викторовича понесло. :)
01:20
spetrov
.
00:48
spetrov
Он всем твердит, какие у него есть друзья в сфере футбола, кого он знает… Еще раз повторяю – все к нему относятся крайне негативно. ----- Тоже придумывает Леонид Викторович. В общем, боюсь, мы не раз еще услышим подобные интерпретации из уст бывшего (на данный момент) главного тренера ЦСКА. А могло бы их не быть совсем, не вынеси он сам эту тему на всеобщее обозрение.
00:48
spetrov
Была и такая интерпретация событий: Причиной конфликта стала реплика Миши, адресованная Слуцкому: «За такую игру должно быть стыдно». Реакция тренера поразила многих, хотя его можно понять – нервы, поражение, отставка.
00:37
spetrov
...Тем более и про конкретные произнесенные слова мнения разнятся. Например, у Андрея Малосолова несколько иная интерпретация по поводу якобы оскорблений.
00:25
spetrov
П_о_в_а_р, как ты думаешь? :) Леонид Викторович, Леонид Викторович...
00:23
shpasic
что за лепет, Лёня?
23:55 11 декабря
П_о_в_а_р
Болельщик ЦСКА, которого ненавидят абсолютно все футболисты внутри команды, даже несмотря на подаренные машины! -------------------------------- А футболисты ЦСКА вернули ему подаренные машины?.. в знак протеста и ненависти, так сказать.
23:53 11 декабря