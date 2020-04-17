Леонид Слуцкий: «Управлять игрой цифрами сложно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» рассказал, как искусственный интеллект и аналитика помогают в футболе.

— Сейчас очень развита тенденция, когда много скаутов работают в футболе, даже не просматривая матчи. Они просто анализируют статистику. В Голландии мы работали с системой, где присутствовал определенный светофор и видно, что снижалась эффективность действий, двигательная активность, процент брака. Это все есть. В фильме «Человек, который изменил все» главный герой также анализирует — похожая ситуация сейчас происходит в большом футболе. Многие пользуются аналитикой и подкладывают ее под реальное впечатление. Но футбол всегда остается ситуативным. У игрока могут снижаться показатели, но ты чувствуешь, что должен оставить его на поле. В голую управлять игрой цифрами сложно, — сказал Слуцкий.