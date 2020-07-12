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Леонид Слуцкий: «Рубин» остался в РПЛ и выполнил задачу на сезон"

12 июля 2020, 21:00
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с ЦСКА (1:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ подчеркнул, что команда, официально сохранив место в элите, выполнила задачу на сезон. Специалист возглавил казанский клуб этой зимой.

— «Рубин», набрав одно очко, теперь уже официально сохранил прописку в РПЛ. Задача на сезон решена?

— Да, так можно сказать. Мы хорошо провели этот отрезок после паузы и по качеству игры, и по результату. Задача была остаться в РПЛ, мы ее выполнили. Теперь постараемся подняться как можно выше. Это важно, учитывая, что межсезонье короткое, и тем самым можно заложить необходимый фундамент на будущее. (Дмитрий Гирин)

ЦСКА — Рубин

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